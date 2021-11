Passo indietro di Dazn, il ministro Giorgetti: "La moral suasion ha dato i suoi frutti"

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, presente alla presentazione delle Finals di Tennis a Torino, ha commentato brevemente la decisione di DAZN di non toccare la seconda utenza per la stagione in corso: "La moral suasion ha portato i suoi frutti". Lo stesso ministro ha comunque confermato la convocazione di DAZN al Mise già fissata per martedì prossimo.