Pastore: “Anguissa? Sembrava Pogba! Può essere il miglior Conte di sempre”

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore: "L’atteggiamento è tutto nel calcio, ma non dobbiamo banalizzare anche quello che c’è fuori dalla testa. Il Napoli cambia senza cambiare elementi, Conte alza la squadra, porta Di Lorenzo in mezzo e ridistribuisce le posizione e riesce di nuovo a vincere in rimonta per la seconda volta. Si toglie Atalanta e Juventus, in rimonta, aspettando l’ondata giusta che arriva sempre. Potrebbe essere il migliore Conte di sempre, anche se il primo anno di Juve è imbattibile, approfittando anche lì senza coppe.

Lukaku? Il rigore va comunque segnato, ma veniva anche da gol su azione come a Bergamo. E’ più vivo, anche se non ha avuto il miglioramento di Anguissa o ad esempio pure di Spinazzola. Non è quello dei 25 gol a stagione, ma va benissimo al Napoli.

Anguissa? Nullo l’anno scorso, non voglio esagerare, ma sembrava Pogba, con tecnica in meno, ma per padronanza fisica. Ha un’occasione a partita solo di testa”.