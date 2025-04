Pastore: "Conte si sfoga per togliere pressione alla squadra e metterla sull'Inter"

Al canale Youtube "Cronache di Spogliatoio" sono state analizzate le dichiarazioni di Antonio Conte prima e dopo la partita contro il Monza. Il giornalista Giuseppe Pastore si è espresso così: “Conte, con le sue parole sia prima che dopo la sfida con il Monza, cerca di concentrare su di sé tutta la pressione legata alla corsa per lo scudetto, nel tentativo di rassicurare i suoi giocatori.

In questo modo anche l'Inter si trova sotto pressione, poiché sembra che solo i nerazzurri possano compromettere la loro corsa al titolo. In realtà il Napoli ha ora una grande opportunità di conquistare lo scudetto, avendo cinque partite davanti a sé che non sembrano impossibili".