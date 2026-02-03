Pavan: “Conte ha ragione a metà: alcuni infortuni frutto di una gestione non ottimale!”

Il giornalista Massimo Pavan, nel suo editoriale per Sportitalia.it, ha parlato anche dello sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Antonio Conte ha ragione, almeno in parte. Gli infortuni continui sono figli di un calendario folle, e basta guardare la gestione della Coppa Italia: Juventus in campo giovedì e poi di nuovo domenica. In queste condizioni, una squadra è costretta a scegliere se puntare al campionato o alla coppa, del resto sarebbe stupido favore infortuni utilizzando i migliori al freddo e a gelo.

Conte ha ragione quando denuncia lo squilibrio e quando afferma che il Napoli è stato penalizzato da un numero eccessivo di partite ravvicinate. Ha ragione anche nel lamentarsi di alcune scelte di calendario discutibili. Tuttavia, Conte non ha totalmente ragione. Alcuni infortuni sono stati anche frutto di una gestione non ottimale dei calciatori. Alcuni giocatori sono esplosi fisicamente solo ora, segno che forse si poteva intervenire prima con una rotazione migliore, evitando di sovraccaricare altri elementi poi finiti ko. Vergara non si poteva usare prima?“.