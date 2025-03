Pastore: “E’ tornato il Lukaku dell’Inter! E ora arrivano le partite dove fa la differenza”

Al podcast 'Cronache di Spogliatoio' il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento del Napoli e del suo bomber Romelu Lukaku: "Romelu non è stato costruito in una giornata da Conte. Fino a 20 giorni fa, metto la partita con l’Udinese o con il Como dove era stato sostituito al 60’, era uno dei peggiori in campo. C’è stato un piccolo salto di qualità già con la Lazio, in realtà, prima di Como-Napoli, ma poi anche in Napoli-Inter. Contro l’Inter è stato marcato come sempre da Acerbi, la quarta volta in due anni, è stata la sua miglior partita contro il difensore nerazzurro. Non ha segnato ma è stato vivo, ha dato sponde, ha aperto spazi e preso falli. Con la Fiorentina ha giocato la sua miglior partita del campionato, in rapporto anche all’importanza della gara. Questo non è un tema banale, sappiamo che uno dei punti deboli di Lukaku è la sua gestione della tensione delle partite importanti. Ed invece, anche su questo, la vicinanza quasi spirituale con Antonio Conte ha funzionato.

E’ il Lukaku 20/21 questo non come gol, perché lì era quasi capocannoniere, da oltre 20 gol. Però dagli assist sì, nell’anno dello scudetto all’Inter arrivo a 10-11 assist, qui siamo a 8 e mancano ancora 10 giornate. E soprattutto adesso arrivano le partite dove Lukaku fa la differenza, perché tolto il Milan che in questo momento è una squadra quasi sperimentale, e il Bologna, che invece è una partita molto più difficile, il Napoli affronterà squadre solo della colonna di destra, che notoriamente sono le squadre dove Lukaku è un fattore. Il Napoli nella possibilità dello scudetto, vede che il calendario è dalla sua, più vuoto e libero di quello dell’Inter, e soprattutto ha trovato in maniera quasi inaspettata ma tutt’altro che inaspettata se conosciamo Conte, l’intesa della nuova coppia d’attacco.

Sembra il momento della Lu-Ra, Lukaku-Raspadori. Raspadori ha avuto un senso dopo tre anni a Napoli, è stato schierato finalmente nel ruolo in cui forse doveva sempre giocare, la seconda punta. Quindi per uno strano motivo i conti di Conte stanno iniziando a tornare, a cominciare dal suo attaccante più prestigioso, vedremo se il giochino arriverà in fondo. Io penso di sì, perché penso che il Napoli nelle prossime 10 partite farà almeno 26 punti, considerando il calendario. E secondo me basterebbero per vincere lo scudetto”.