Pastore: "Inter che perde così fa scalpore, c'è solo una settimana in cui respirerà"

Al Podcast Cronache di Spogliatoio il giornalista Giuseppe Pastore commenta il campionato italiano e la corsa scudetto dopo il ko dell'Inter al Franchi: “E’ la prima sconfitta di Inzaghi all’Inter con 3 gol di scarto. Ma nell’anno delle 12 sconfitte perse in casa con Empoli, Monza ecc. quest’anno aveva perso solo col Milan. E’ un rovescio che fa scalpore, poi Palladino che sembrava sull’orlo dell’esonero fa tre vittorie di fila e con 12 giocatori è quarto in classifica. L’Inter avrà la settimana libera per rifiatare quando Juve e Milan avranno gli spareggi, poi avrà la Coppa Italia prima dello scontro diretto col Napoli”