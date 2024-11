Pastore: "Inter-Napoli gran gara. Non serve solo lo spettacolo"

vedi letture

Al podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore dice: "Il Napoli è stato incudine contro il martello Inter, ha resistito, ha sofferto e ha avuto la palla della vittoria, ma sarebbe stato troppo. Però la squadra di Conte è stata all'altezza dell'Inter. Per me è questa la sfida scudetto della stagione, Inter-Napoli. Le gare per essere belle non devono essere solo spettacolari, possono anche essere tese, equilibrate. Il campionato è apertissimo".