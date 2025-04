Pastore: "L'Inter ha solo due attaccanti e per come gioca non si riposa mai in partita"

vedi letture

E' intervenuto, in esclusiva a TMW, Giuseppe Pastore, talent di Cronache di Spogliatoio, che ha parlato delle difficoltà dell'Inter in questa fase della stagione.

L'Inter sembra stanca: come si recuperano le forze mentali e fisiche?

"Questo è un grande tema del calcio, ci si stanca prima mentalmente o fisicamente? La stanchezza mentale è causa o conseguenza di quella fisica? L'Inter comunque ha un modo di giocare che non le contente di riposare in partita, rispetto per esempio a un Barcellona che ha giocatori che possono decidere una gara da soli. I nerazzurri hanno bisogno di andare a tutta per competere e in una stagione dove si è deciso di puntare su tutte le competizioni ogni partita va giocata al massimo. Non ha giocatori che saltano l'uomo o sopra la media a livello tecnico. L'Inter quando arriva a meta significa che tutti hanno giocato bene. Non so come si recupera. Il turnover può essere una chiave ma non si può nascondere il fatto che chi entra dalla panchina è sempre deludente. Questo è un tema che chiama in causa anche chi ha costruito la rosa, specialmente nel reparto offensivo. Correa e Taremi hanno fatto una stagione pessima, Arnautovic ha fatto qualcosina, ma tutto è sulle spalle di Thuram e Lautaro. Fisicamente comunque è difficile recuperare giocando ogni tre giorni, sotto l'aspetto mentale invece l'Inter deve fare un bel respiro e dire 'ok la Coppa Italia non c'è più ma siamo in corsa su altri due obiettivi'. Non favoriti, ma in corsa".