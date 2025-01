Pastore: “Ma il Psg cosa se ne fa di Kvara se ha già Barcola a sinistra?”

Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato al podcast Cronache di Spogliatoio delle vicende di mercato che coinvolgono il Napoli e in modo particolare del probabile addio di Kvara.

“Kvara? Ha un valore affettivo enorme per quanto fatto nell’anno dello Scudetto, ma anche un indebolimento. In un mercato però con pochissimi soldi avresti tante risorse per andare su chi vuoi con una corsia preferenziale. Viene dato su Pellegrini, Frattesi ecc, poi da capire se alcuni accettano di rinforzare una rivale. Conte ha dimostrato che quel ruolo con una sola partita a settimana è colmabile con Neres, ma comunque si parla di un elemento molto interessante come Zhegrova anche se il Lille fa la Champions e proverà a farla a giugno. 80mln è una cifra altissima, non capisco però cosa se ne faccia il Psg se ha Barcola proprio lì a sinistra”.