Pastore ricorda Maradona: "Mi disse una cosa che fece rumore"

vedi letture

L'ex attaccante di Palermo e Roma Javier Pastore ha raccontato delle emozioni vissute al Mondiale 2010 con Maradona ct dell'Argentina. Ecco le sue parole a Flashscore.

"Fu un’emozione incredibile. Andai in Sudafrica allenato dal miglior giocatore della storia e come compagno di squadra avevo Messi, il miglior giocatore del momento. Ho avuto la fortuna di poter condividere tutto con loro, dalla colazione alla cena passando per gli allenamenti e tanti altri momenti, e avevo appena 20 anni…".

Ricordi qualche attenzione particolare da parte loro?

"Diego era dolcissimo con tutti noi. Alle undici di sera veniva a bussarci in camera e ci chiedeva come ci sentissimo, se i nostri familiari che ci avevano accompagnato in Sudafrica stavano bene. Si metteva a disposizione di tutti. E quel suo definirmi un “maleducato del calcio” aveva fatto tantissimo rumore (ride)".