Pastore su Okafor: "Fonseca lo preferiva a Leao, ma Conte ci mette tanto a darti fiducia"

Nel corso del podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'arrivo in azzurro di Noah Okafor come ultima scelta dopo le difficoltà riscontrate nel mercato di gennaio: "Okafor ha segnato 6 gol su 7 in Serie A subentrando, compreso uno quest'anno. A novembre si diceva che Fonseca lo preferiva a Leao per il sacrificio difensivo, cosa poi forse non del tutto vera, ma l'ironia della sorte è che ora va dall'allenatore che pretende in maniera militare il ripiegamento difensivo, come fa pure Neres che pure non è proprio il simbolo dell'attitudine difensiva.

L'ultimo Okafor non è un bel vedere, aveva staccato la spina forse a livello mentale, con Conceicao ha giocato un quarto d'ora a Zagabria. Ora va dall'allenatore che proprio ci mette di più a darti fiducia, poi quando te la dà te la conferma, ma altrimenti ti fa fare 0 minuti, non guarda la carriera, vedi Rafa Marin. E' un cocktail un po' forte, ma potrebbe persino funzionare".