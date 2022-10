Pato confessa: "Il momento più bello della mia carriera? Il gol contro il Napoli”

L'ex attaccante milanista Alexandre Pato, oggi all'Orlando City, è stato intervistato dal canale Twitch del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante milanista Alexandre Pato, oggi all'Orlando City, è stato intervistato dal canale Twitch del Milan: “Mi chiedono quali sono i migliori momenti della mia carriera, ora sono 17 anni che gioco… Il momento più bello è stato il mio primo gol con il Milan contro il Napoli”.

Sabato c'è il Monza di Berlusconi e Galliani.

“È un momento speciale, per il Monza avere proprietari come Berlusconi e Galliani… Sarà diverso. Poi in campo ci sarà tutta una motivazione diversa. Non sappiamo cosa diranno nello spogliatoio Berlusconi e Galliani (ride, ndr)”.

Si ricorda di Palladino?

“Certo che sì, mi ricordo di lui quando lui era al Genoa. Penso che il Monza abbia fatto fatica all’inizio, ora sta reagendo. Ora non è solo una partita di calcio, ci sono tante cose in gioco. È molto speciale, la guarderò”.

Cosa le trasmette oggi il Milan?

“Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan e di vincere nel Milan, che era diverso da oggi. Credo che arriverà a fare grandi cose”.

La rivedremo a San Siro?

“Mi hanno invitato in Italia, ma non so se verrò; sono in Brasile a fare un trattamento al ginocchio. Ma non vedo l’ora di venire a San Siro. Vediamo cosa succede”.

Chi c'è nel Milan di oggi in cui si rivede?

“Ho sempre parlato di Leao, mi è sempre piaciuto. Ha avuto difficoltà all’inizio, ma ha capito cosa vuol dire essere al Milan, adesso sta facendo grandi cose. Ho sempre detto che Leao è uno che ha capito il calcio italiano e cos’è il Milan, sta facendo grandi cose. Spero che continui così, è una responsabilità molto importante”.