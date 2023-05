Patteggiamento Juve, Galliani: "Oggi è un giorno positivo, classifiche non più in discussione"

"Personalmente da dirigente calcistico e da ex presidente della Lega sono contento perché finalmente la storia della Juventus oggi è finita".

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a margine della prestazione della sua autobiografia "Le memorie di Adriano G.", ha parlato con i cronisti presenti: "Il libro è dedicato a mia mamma, che ho avuto la sfortuna di perdere quando avevo 15 anni. È un'esperienza che non auguro neanche al mio peggior nemico, è la prova più difficile di tutto. Un anno fa, con la promozione in A del Monza, ho pianto molto di più rispetto a quando abbiamo vinto le Champions con il Milan perché la mia mamma diceva che prima o poi il Monza sarebbe andato in serie A e l'anno scorso è successo".

Come ha vissuto queste ultime settimane? "Direi bene, tranne gli ultimi 15 minuti dell'ultima gara del Monza che non ho visto. Non so come Gytkjaer abbia calciato il rigore, non so come Colombo abbia segnato il suo. È stato un maggio molto bello. Sono felice che il Milan sia tornato in Champions League. Personalmente da dirigente calcistico e da ex presidente della Lega sono contento perché finalmente la storia della Juventus oggi è finita. Ci sono delle certezze, le cose sono queste e si volta pagina. La cosa più brutta nel calcio è l'incertezza, oggi è un giorno positivo. Si è chiusa una vicenda, le classifiche sono quelle e non verranno più messe in discussione".