Pavarese: "Il Napoli ha un solo scoglio vero fino a fine stagione"

Gigi Pavarese è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Speravamo che il campionato ci riservasse la sorpresa di un testa a testa Napoli-Inter. Nelle prossime cinque gli azzurri avranno un solo scoglio, quello di Lecce, dove la squadra affronterà una formazione in lotta per non retrocedere. L'Inter, dal canto suo, affronterà le due romane che sono in zona Europa. La partita di Coppa Italia, al di là della vittoria netta del Milan, non mostra un calo netto dell'Inter, che fino al gol di Jovic era in totale gestione della gara.

Sono convinto che i nerazzurri siano in buona salute, domenica però affrontano uno dei peggiori avversari del momento, Ranieri ha ridato senso di appartenenza ai giocatori della Roma. Ho avuto il privilegio di lavorare al Torino, sono molto legato ai ricordi in granata ma domenica il Napoli dovrà vincere, non fidiamoci di una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, sarà un confronto molto difficile e questo Conte lo sa benissimo".