Pavarese: “Inter resta favorita per lo scudetto. Primo bilancio in casa Napoli dopo l’Atalanta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente.

“Napoli? Prima di fare qualche bilancio aspetterei la gara contro l’Atalanta. Dobbiamo affrontare Inter, Lazio e proprio Atalanta. Poi penseremo al Milan. L’Atalanta fa parte comunque delle 7 sorelle e può essere una mina vagante. L’Inter per me è sempre la favorita. Io sono convinto che arriveremo in alto ma scaramanticamente dico che dobbiamo aspettare. La Juventus la tiro fuori, la Lazio invece la metto sempre dentro. Poi ovviamente nel calcio può succedere di tutto.

C’è chi pensa che sia bene lasciare l’Europa ma io penso che bisogna andare avanti. Il Napoli ha una rosa sostanziosa e nell’ultima trasferta europea ha dato spazio ad altri, anche per tenerli sempre pronti. La differenza in questo cammino c’è stata soprattutto nei cambi, chi è entrato l’ha fatto con la mentalità giusta. I calciatori hanno bisogno di minutaggio, specie per gennaio perché per la Coppa d’Africa molti saranno via. Le prossime due partite di Europa League sono determinanti perché ci giochiamo il passaggio del turno. A Milano non tremeranno le gambe a nessuno.

Match Scudetto? No è ancora presto ma vincere sarebbe bello e importante. Non siamo al giro di boa ma tenere l’Inter così distante sarebbe importante, serve dare continuità e non perdere. Chiaro che la condizione fisica deve migliorare perché troveremo una squadra che sa di dover battere il Napoli per rientrare”.