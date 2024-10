Pavarese: "Mercato? Il prossimo anno si andrà verso chiusura anticipata"

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per commentare il cammino stagionale della squadra di Conte: "In questo momento storico del campionato non è un vantaggio la sosta, il Napoli stava crescendo, acquisendo sempre di più il Conte-pensiero, il tecnico è la vera arma in più e ha già inculcato nei giocatori il suo credo per una stagione importantissima. Le altre? Non le guardo, il Napoli ha avuto una fortuna di ritornare con i piedi per terra ricevendo una grande lezione a Verona, anche se qualche avvisaglia la si aveva avuta con il Modena. Ad ogni modo, quella sconfitta, è servita.

Mercato aperto? Il prossimo anno si andrà verso una chiusura anticipata. Neres? Conte sa che può cambiare le partite in corsa, però bisogna dire che Politano sta facendo un campionato formidabile, la concorrenza evidentemente l'ha stimolato al massimo. Lukaku? Che faccia sempre così, che stia sempre non al top della condizione... Scherzi a parte, il belga l'ha fortemente voluto Conte, e quando è un tecnico a volere un giocatore, sicuramente ha i suoi buoni motivi per chiederlo alla società...".