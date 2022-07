Pavarese: “Sogno Dybala da 15 giorni, potrebbe essere lo zuccherino da dare ai tifosi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, storico ex direttore sportivo del Napoli.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, storico ex direttore sportivo del Napoli: "Sono quindici giorni che sogno Dybala, potrebbe essere lo "zuccherino" da dare ai tifosi per i mancati rinnovi di Insigne e Mertens, in attesa di conoscere anche il futuro di Koulibaly. Il mercato del Napoli ruoterà proprio intorno al prolungamento del contratto del senegalese. L'arrivo dell'argentino sarebbe un segnale importante per i tifosi azzurri, soprattutto per comprendere i prossimi obiettivi del club".