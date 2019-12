Pazienza: "A Pisa ho sostituito Gattuso, i calciatori mi raccontavano le sue doti"

Michele Pazienza è stato il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina del Pisa. L'ex centrocampista azzurro, oggi allenatore, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "I calciatori mi dicevano tutto ciò che sappiamo. Una persona di gran carisma, un allenatore preparato e un uomo disponibilissimo. E' doveroso che un allenatore detti le proprie regole, al di là della personalità. Non vorrei far passare il messaggio che Gattuso sia un sergente di ferro e che Ancelotti non lo fosse. Credo che entrambi parlino in maniera chiara ai giocatori, probabilmente il tono è diverso".