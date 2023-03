Pecci lancia il Napoli: “In Italia non c’è partita e può anche vincere la Champions”

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

L'ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Come si può essere pessimisti? L’avversaria più vicina al Napoli è a 15 punti di distanza. Tutte le squadre quest’anno ne fanno una buona e una cattiva e non ce n’è una che abbia continuità. Il Napoli andando così bene aumenta ancora di più le critiche alle concorrenti.

Non c’è partita, a mio avviso il Napoli può pensare di estendere il suo dominio anche in Europa anche se difficile che una squadra che non gioca la Champions con continuità possa salire sul podio senza avere prima una storia. Il Napoli quest’anno è un miracolo eccezionale e potrebbe essere l’eccezione da questo punto di vista”.