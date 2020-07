Pecci: "Lobotka è un vero regista, Demme è più un equilibratore..."

Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "A me il mercato intriga poco, a me piace vedere il calcio giocato. Lobotka? Mi piace, è più regista di Demme, anche se con l'ex Lipsia si sono trovati maggiori equilibri. La gara col Barcellona è più giocabile di quanto si creda. Una volta arrivati in final 8 i sogni diventano consistenti".