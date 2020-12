Pedullà: “A Napoli un 10% in malafede che inquina la piazza, per 45’ buttano tutto”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Mando dei saluti da Fiume, sul Rijeka c’era chi diceva che era una squadra da scapoli ed ammogliati, perché il Napoli aveva avuto difficoltà ma vinto. Il famoso Rijeka ha sbarellato il girone fermando la Real Sociedad e poi l’AZ. C’era chi parlava di squadra di serie C, qui non c’è equilibrio, pure con la Sampdoria per un primo tempo sbagliato c’è chi voleva buttare tutto giù come si fa l’ultimo dell’anno. Per me c’è malafede, un 10% che inquina la piazza”.