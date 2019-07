Pedullà elogia Fabian: "Nel giro di un anno è diventato l'oro di Napoli! E' letteralmente esploso"

Alfredo Pedullà elogia Fabian Ruiz sul proprio sito ufficiale: "A poco meno di un anno di distanza dal suo acquisto, il Napoli può coccolarsi Fabian Ruiz. Il centrocampista ex Betis, dopo un avvio di stenti anche a causa di un infortunio, è letteralmente esploso. Lo dimostrano i tre gol messi a segno tra ottobre e dicembre contro Udinese, Genoa e Atalanta. Poi, un lungo digiuno in fase di realizzazione, ma il suo contributo al gioco di Ancelotti è stato costante e di livello. Negli ultimi due mesi, però, lo spagnolo sembra aver fatto il salto di qualità definitivo: prima la doppietta (con assist) all’Inter nel 4-1 del penultimo turno, poi un altro assist nell’ultima di campionato persa contro il Bologna. Ma è con la Spagna che Fabian Ruiz ha mostrato il meglio del suo repertorio: prima l’esordio in Nazionale maggiore contro le Far Oer lo scorso 7 giugno, tre giorni dopo parte titolare e serve anche l’assist del definitivo 3-0 sulla Svezia. All’Europeo Under 21, è protagonista assoluto: salta solo una partita (quella vinta 2-1 contro il Belgio), poi trova due gol e un assist: la prima rete contro la Polonia, in seguito l’assist in semifinale con la Francia, infine la rete che sblocca la finale contro la Germania. Proprio a Udine, dove aveva trovato il primo gol con gli azzurri. Una cavalcata trionfale per la Rojita e per Fabian Ruiz, eletto miglior giocatore del torneo e diventato, nel giro di un anno, l’oro di Napoli".