Pedullà elogia il mercato: "Voto 8 al mercato, 49mln per Lozano! I prevenuti restano in cantina..."

Sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà ha elogiato il Napoli: "Abbiamo giudicato da otto il mercato del Napoli. Senza alcun tipo di indugio perché la squadra è stata rafforzata in tutti i reparti e soprattutto le cessioni sono state gestite nel migliore dei modi, contrariamente a chi ha avuto non pochi problemi di esuberi. Quell’otto era così convinto che ha resistito alle lamentele dei prevenuti, di chi pensa che il Napoli debba acquistare Messi o Ronaldo, non avendo intuito la filosofia di De Laurentiis. Una squadra forte è diventata ancora più forte. Certo, il tentativo per Icardi c’è stato, ma cose te ne fai di un Maurito poco convinto, che deve contare fino a mille (o a un milione) prima di sciogliere le riserve e di prendere una decisione? Meglio un Llorente che aspetta il Napoli con gioia e convinzione, meglio avere gente motivata. Soprattutto: meglio spendere 49 milioni (perché 49 sono stati i milioni investiti…) per Lozano piuttosto che inseguire sogni, oppure sbattere contro un muro di cemento armato. Non sappiamo se il gran mercato porterà alla conquista di qualche trofeo, di sicuro la recita sulla pelle del Liverpool autorizza a sognare. Sappiamo soltanto che il Napoli se la potrà giocare ai massimi livelli di competitività. E i prevenuti, per una volta, resteranno in cantina…".