Pedullà: "Operazione Osimhen è stata clamorosa, c'erano poche chance per il Napoli..."

Alfredo Pedulla, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Mi ha sorpreso l'operazione Osimhen: in un momento cosi difficile, eravamo in Pandemia, la trattativa è partita in primavera, nessuno avrebbe puntato un euro sulla fattibilità: è stata una roba clamorosa che partita da un'indicazione di Gattuso e trova l'avallo della società. Ha preso proprio quello che spariglia, ti consente di avere più imprevedibilità, una delle operazione dove avevi poche chance, il Napoli ci ha creduto per tre mesi, resterà nella storia per come è stata programmata".