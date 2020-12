Pedullà: "Troppi imbecilli offendono Gattuso, ci mette due minuti ad andare via!"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Il Napoli è entrato in campo bastonata da un'ingiustizia, con qualsiasi squadra avresti portato lo stesso vassoio. Ieri non c'eri proprio di testa. Se Gattuso capisce e guarda a queste cose offensive, ci mette due minuti e se ne va. Gli lascia i soldi, qui il problema è cercare di capire cosa vuole fare il Napoli. Non hai alibi rispetto ad assenze pesanti. Sono troppi gli imbecilli che impiegano il tempo ad offendere, scortati da chi dovrebbe fare altro".