Pellegatti: "Gattuso sta portando al Napoli la mentalità vincente del suo grande Milan"

Carlo Pellegatti, celebre giornalista di fede milanista, è intervenuto per parlare di Ancelotti, Insigne e Gattuso ai microfoni di Sky Sport: "La gestione che fa Carlo è fatta di pacatezza e serenità, ma evidentemente il Napoli aveva bisogno di un allenatore con altre caratteristiche. De Laurentis ha preso il Napoli da una situazione precaria. Ma un vero e proprio leader il Napoli non l'ha mai avuto e l'ha trovato adesso in Insigne. La mentalità del Milan dei meravigliosi di inizio secolo la sta portando Gattuso".