Podcast Pellissier: "L'Inter ha sottovalutato l'avversario? Con Conte questo non succede"

L'ex bomber del Chievo Sergio Pellissier ha commentato a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, le notizie del giorno.

Conte-Lukaku vs Inzaghi-Lautaro: quale la coppia Scudetto decisiva?

"A me piacciono entrambi gli attaccanti. Ai miei tempi se non facevi gol ti cambiavano subito. Lautaro e Lukaku però si impegnano, lavorano tanto per la squadra, quindi fanno molto di più che segnare. Fanno la differenza loro due, tra Conte e Inzaghi forse quello nato vincente è il primo. Ma Inzaghi ha dimostrato di essere un allenatore che porta risultati dove va. Sarà una bella lotta, ma come squadra l'Inter mi sembra in vantaggio".

Inzaghi subisce la pressione di Conte?

"Conte è difficile da affrontare e ha un carisma che incide molto. Le sue dichiarazioni irritato particolarmente e non è facile gestire questo scontro. Antonio non guarda in faccia a nessuno".

Inter che manca di killer instinct e forse si sente superiore a volte, come ha detto qualche giocatore:

"Con Conte certe cose non sarebbero successe. Puoi anche giocare male, ma la partita non puoi perderla perché pensi di essere superiore agli altri. E da questo punto di vista la preparazione della sfida con Conte non la sbagli mai".

Calhanoglu in crisi. Come se lo spiega?

"Non credo sia un calo per l'età. Dopo l'infortunio è normale che se non hai tempo per recuperare nel modo migliore poi paghi questo. Ci vuole tempo per recuperare a certi livelli. Prima faceva la differenza, ora nel calo di tutta la squadra si vedono i difetti".