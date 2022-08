Peluso sulla trattativa Raspadori: "Carnevali non scenderà mai dalla cifra che ha in mente"

"La vendita che doveva fare, il Sassuolo l'ha già fatta e questo sarebbe un qualcosa in più".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Peluso, ex difensore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del futuro di alcuni suoi recenti compagni di squadra, iniziando da Raspadori sul quale è in pressing il Napoli: "Il direttore (Carnevali, ndr) è un uomo sensibile, se un ragazzo come Raspadori ha l'oppprtunità di fare un salto importante non gli saranno chiuse le porte. Dipende però dalla cifra che ha in testa come valore del ragazzo, da quella non scenderà mai. La vendita che doveva fare, il Sassuolo l'ha già fatta e questo sarebbe un qualcosa in più. Non per esigenze del club, che ha già fatto cassa con Scamacca, ma per quelle del ragazzo".

Berardi ha perso l'ultimo treno per una grande?

"Domenico nel momento giusto, quando doveva fare il salto, non era pronto. E bisogna sapere anche quando dire di no. Adesso però è un rammarico non vederlo in un grande club, sia per lui che per i compagni. Non sfigurerebbe in un top team, mi dispiacerebbe se non riuscisse a fare mai questo salto".