Pepe elogia Conte: “Altro capolavoro! Il Napoli non aveva l'organico per vincere"

vedi letture

Alla 20ª edizione della Vialli e Mauro Golf Cup ha parlato ai media presenti l'ex centrocampista di Juventus, Palermo e Udinese, Simone Pepe. Queste le sue parole iniziando dal traguardo Champions raggiunto dalla Juve: "Non è stata un'annata facile e raggiungere l'obiettivo era importante. Seppur con fatica, con la Juve andata sotto dopo meno di 2 minuti, la Juve è stata brava a reagire. Speriamo che il prossimo anno possa andare molto meglio".

Si ripartirà da Conte?

"Questo non lo so, non sta a me dirlo. Sapete il bene che voglio ad Antonio, la stima che ho per lui. Sono contento per lo scudetto che ha vinto, lui dove va, va, alla fine lascia il segno. La Juve sa da sola cosa fare, non ha bisogno dei consigli di Pepe".

Vede analogie tra questo scudetto di Conte e il suo primo alla Juve?

"Sì, anche perché il Napoli non partiva da favorita e a gennaio ha perso un giocatore fondamentale come Kvara. C'è poco da fare, ha fatto un altro capolavoro: è riuscito a portare alla vittoria una squadra che non aveva l'organico per farlo".