Perez dice tutto: "Napoli? L'interesse c'era, vi spiego perché è saltata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nehuen Perez s'è raccontato nel corso di una intervista a La Gazzetta dello Sport. Il difensore dell'Udinese ha ammesso di essere stato a gennaio a un passo dal Napoli: "L'interesse c'era, ma le parti non hanno trovato l'accordo", ha dichiarato il centrale argentino che a marzo ha ritrovato la sua nazionale e ora pensa a conquistare la salvezza con l'Udinese: "Dimostrerò il rispetto per questo club che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò qui. Siamo concentrati sull’obiettivo e contro Inter e Roma mi sembra si sia visto che c’è l’atteggiamento giusto.

Abbiamo fatto due grandi prestazioni. E siamo consapevoli che il momento è delicato".