Perillo: "Conte lascia per il mercato, non per tifosi o stampa! 8° club che abbandona!"

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Il giornalista Rai Antonello Perillo ha commentato le polemiche degli ultimi giorni intorno all'addio di Antonio Conte

Con un messaggio sui suoi profili social, il giornalista Rai Antonello Perillo ha commentato le polemiche degli ultimi giorni intorno all'addio di Antonio Conte: "Stiamo assistendo a feroci polemiche tra tifosi del Napoli, opinionisti e vari addetti ai lavori, come se Conte fosse stato mandato via da qualcuno. In realtà non lo ha cacciato nessuno. Semplicemente è lui che lascia, è lui che se ne va nonostante un ricco contratto. E perché lascia? Da quello che so, come d’altronde ho scritto in altri post a partire da due mesi fa, in quanto non è d’accordo sulla nuova linea societaria, quella del ringiovanimento della rosa e della riduzione dei costi. Una linea sulla quale ho spesso letto che in tantissimi, tra tifosi e addetti ai lavori, sono pienamente d’accordo con il presidente. A questo si aggiunge che il tecnico salentino negli ultimi mesi ha sentito venir meno il feeling con alcuni elementi della squadra.

Tutto qui. Cosa c’entrano tifosi e stampa? Con tutto il rispetto per la persona e per l’immensa carriera di un grandissimo professionista, mi permetto di evidenziare che Conte finora ha abbandonato per 7 volte una squadra: 4 dimissioni (Arezzo, Siena, Atalanta, Juventus) e 3 rescissioni consensuali (Bari, Inter e Tottenham). E con il Napoli arriviamo a 8… La sua storia parla chiaro. Conte è fatto così e va rispettato: un allenatore che accende, costruisce, pretende, ma che se sente che manca qualcosa saluta e se ne va. Al club il compito di voltare subito pagina con un tecnico che abbia le spalle sufficientemente larghe da reggere le pressioni di una eredità pesantissima. Da tempo mi segnalano contatti con Maurizio Sarri, che mi sembra un ottimo profilo. Su altri nomi non ho finora trovato riscontri".