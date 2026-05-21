Udinese, Solet: “Sono stato vicino al Napoli!". Poi apre all'Inter: "Milano è bellissima…”

vedi letture

Il centrale dell’Udinese, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il proprio percorso e le ambizioni legate alla Champions

Oumar Solet è uno dei difensori finiti nel mirino dell’Inter. Il centrale dell’Udinese, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il proprio percorso e le ambizioni legate alla Champions League, competizione che lo ha particolarmente formato e che spera di tornare a disputare in futuro, elemento che alimenta anche le voci su un possibile approdo in nerazzurro: "È bello essere accostato a grandi club, ma io sono concentrato sui friulani. Milano è una città bellissima, molto viva".

Crescita, ambizioni e passato tra Real Madrid e Napoli

Il difensore francese ha poi evidenziato quanto si trovi bene a Udine e quanto la fiducia ricevuta dalla società sia stata determinante per la sua crescita professionale: "Mi ha fatto sentire a casa e ora voglio diventare un giocatore d'élite. Non penso troppo al rischio, a voi forse manca un po' di coraggio nel dare fiducia ai giovani". Ripercorrendo inoltre il traguardo dei 50 punti raggiunto con i bianconeri, Solet ha sottolineato il ruolo fondamentale della squadra, dello staff e della dirigenza, soffermandosi anche su Kosta Runjaić, apprezzato per la capacità di dare organizzazione, identità e fiducia al gruppo. Infine, ha ricordato le sue passioni e un retroscena di mercato: da bambino ha sempre tifato Real Madrid, che resta per lui un club speciale, mentre in passato ha sfiorato il Napoli ai tempi del Salisburgo, come racconta lui stesso: "Un contatto allora ci fu, ma gli austriaci non mi cedettero".