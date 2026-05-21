Baiano: “Il Napoli vuole Sarri per rivedere il bel gioco o per vincere?”

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Francesco Baiano, ex attaccante e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del Napoli

Francesco Baiano, ex attaccante e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del Napoli, sempre più vicino al cambio in panchina dopo l’addio ormai imminente di Antonio Conte. Tra i nomi più accreditati per la successione spicca quello di Maurizio Sarri. Baiano, però, ha posto dei dubbi su un suo eventuale ritorno: “Si prende Sarri per rivedere il grande calcio che ci ha fatto vedere negli anni o perché realmente questo allenatore possa venire a vincere?”.

Sarri o Allegri: le riflessioni di Baiano

Nel dibattito sui possibili sostituti è emerso anche il profilo di Massimiliano Allegri, indicato come alternativa concreta. Su di lui Baiano ha evidenziato come, al di là delle critiche sul piano del gioco, i risultati restino una certezza: “Questo è un allenatore che minimo arriva in Champions League tutti gli anni”.