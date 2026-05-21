Sosa punge: “A Napoli solo ora la stampa ha scoperto che i metodi di Conte sono duri?”

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A commentare il momento è stato Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante azzurro, intervenuto sui canali social del Processo di Biscardi

Domenica al Maradona andrà in scena l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. A commentare il momento è stato Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante azzurro, intervenuto sui canali social del Processo di Biscardi, offrendo una lettura molto ampia dell’esperienza del tecnico salentino alla guida del club partenopeo.

Il giudizio di Sosa sull’era Conte

“Pare che domenica al Maradona sia l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Questo allenatore, tra i più vincenti della storia azzurra, lascia uno Scudetto, una Supercoppa e una qualificazione in Champions importantissima per le casse societarie. Ma lascia anche un manuale di scuse, come ad esempio le partite ogni tre giorni, gli infortuni, i tanti acquisti o le dichiarazioni post Bologna. Io credo che domenica i tifosi, che hanno sempre ragione, applaudiranno questo allenatore vincente. Poi c’è un’altra narrazione, che è quella che si inginocchia al potere, soprattutto con tanti giornalisti napoletani, che hanno scoperto solo ora che la metodologia di Antonio Conte sia eccessiva, stressante, che è molto difficile da gestire. Pare che lo abbiano scoperto solo ora. Io cerco di analizzare il gioco e il Napoli di Conte non mi ha mai convinto per quanto riguarda il gioco, poteva fare di più con la rosa che aveva a disposizione”.