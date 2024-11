Perinetti: “A gennaio il Napoli deve investire su un ruolo in particolare”

vedi letture

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Roma è stata la partita che m’aspettavo di vedere. Ranieri voleva dare concretezza alla sua squadra coi reparti bloccati e solo Dovbyk davanti. Il Napoli non ha abboccato, è stata intelligente la strategia di Conte che ha evitato di andare all’assalto. La raccomandazione ai suoi era quella di avere pazienza e se Kvaratskhelia non si fosse divorato una palla goal clamorosa la partita sarebbe andata diversamente.

Il Napoli ha dominato la gara senza correre rischi in contropiede ed ha portato a casa la vittoria. Buongiorno è un giocatore di assoluto valore e Conte lo sapeva, poi ha riscoperto il soldato Rrahmani ed ha recuperato anche la fiducia in Di Lorenzo. Ha recuperato giocatori molto importanti, ma a gennaio servirà qualche investimento in difesa, uno che possa essere la prima alternativa al duo titolare. Raspadori vicino a Lukaku? Può essere un’alternativa per Conte, Raspadori ha capacità di palleggio importanti. Anche Neres ha avuto un impatto produttivo quando ha sostituito Kvaratskhelia”.