Perinetti: "A Genova ora ambiente più ottimista. Riapertura stadi fondamentale"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds del Brescia, Giorgio Perinetti: “La riapertura degli stadi è un segnale importante ad un ritorno alla normalità generale della nostra vita e poi per il calcio è fondamentale. Era importante ripartire ma il prossimo step deve essere il ritorno dei tifosi allo stadio se no è difficile parlare di calcio. Ci vuole sempre un grande senso di responsabilità e grande rispetto per tutti di chi fruirà di nuovo dello stadio, sarà un passo avanti importantissimo e spero che anche altri paesi concederanno questa riapertura. In alcuni stati, come la Polonia, è consentito già l’ingresso di tutti i tifosi”.

Su Osimhen: “Deve migliorare ancora a livello tattico, metterà ancora più a frutto le sue eccezionali qualità di forza e velocità".

Sul Genoa: “E’ un ambiente più ottimista dopo la prima giornata, si è scrollato di dosso le remore degli ultimi campionati. La squadra è stata costruita con criterio e si sta completando”.

Su Tonali: “E’ un ragazzo che ora deve inserirsi nel Milan, ha grandissima personalità nonostante la giovanissima età. È pronto per affrontare un palcoscenico come San Siro, ha tutto per fare bene. Ha chiesto di poter indossare la maglia numero 8 rossonera a Gattuso? Con la benedizione di Ringhio può fare tutto”.