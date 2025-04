Perinetti avvisa: "Inter ancora prima e Napoli sentirà pressione, Vanoli conosce Conte..."

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com per la rubrica "A tu per tu", Giorgio Perinetti ha commentato la lotta scudetto: “L’Inter ha avuto una mini flessione, ma non dimentichiamoci che è prima in classifica sia pure in condivisione con il Napoli. Deve giocare anche la Champions. La stanchezza, le assenze di Dumfries e Thuram hanno contribuito a questo calo. Ma è tutto ancora in gioco".

E il Napoli, come lo vede?

"Ha recuperato sull’Inter e sentirà la pressione. Il Maradona spinge, ma Vanoli conosce bene Conte, quindi domenica adotterà le contromisure. Niente miracoli: Conte basa tutto sul lavoro".