Perinetti: "Futuro Conte? E' chiaro che servirà un confronto con ADL"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo: “Il Napoli sta facendo un lavoro importantissimo. Tutti gli addetti ai lavori avevano indicato l’Inter come principale favorita, visto che aveva una struttura di primissimo livello. I nerazzurri stanno tenendo fede al proprio ruolo, mentre il Napoli ha sempre indossato i panni della rompiscatole. Conte è stato chiaro e dal primo minuto. Antonio sta facendo un miracolo nel tenere la squadra in lotta per lo Scudetto nonostante la cessione non sostituita di Kvaratskhelia, i mancati acquisti in difesa e i tanti infortuni del 2025.

La flessione, poi, può starci. Il Napoli è sempre lì e deve essere orgoglioso De Laurentiis e tutto il club. Futuro di Conte? Sono dinamiche che fanno parte di una stagione. Nelle prossime settimane arriveranno forse segnali più chiari. Antonio fa bene a pensare solamente al campo e a glissare sulle domande dei giornalisti. Ma è chiaro che dovrà esserci un incontro tra De Laurentiis, Manna e Conte per concordare il secondo capitolo di questo progetto. Da quel confronto poi arriveranno le risposte per continuare o meno. Serve chiarezza e condivisione per continuare un matrimonio e senza questi i contratti poi diventano formalità burocratiche.

Bologna? È la squadra più in forma del momento, sarà molto difficile per il Napoli. Conte si farà trovare pronto, ma fa bene a guardare con sospetto ai rossoblù di Italiano. Il Bologna più che di Motta, in realtà, è sempre stato di Sartori. Un dirigente lontano dagli algoritmi, che ha portato in Champions Chievo, Atalanta e Bologna. In estate tutti hanno cercato Motta, ma forse avrebbero dovuto cercare lui. Un consiglio per il futuro di Conte? Antonio non ne ha bisogno, tanto è uno che segue sempre il suo istinto. Gli amici sono fatti per supportare le scelte, non suggerirle”.