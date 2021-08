Perinetti: "Insigne? Solo in Italia si considera scadenza l'anno prima della scadenza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex ds anche del Napoli, Giorgio Perinetti: "E' ovvio che non si doveva arrivare a questo punto. Però considerare l'anno della scadenza quello precedenza all'effettiva scadenza è un problema tutto italiano. All'estero non avviene così, no nsi considera il 30 giugno precedente ma i calciatori giocano fino all'ultimo giorno senza problemi al di là dell'accordo o meno. E' ancora possibile l'accordo, bisogna parlare, anche sfogandosi chiudendosi in una stanza in questi casi".