Perinetti: "L'addio di Giuntoli era prevedibile. Juve posto migliore per lavorare"

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' su Tmw Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva.

Si aspettava l'addio di Giuntoli al Napoli?

"Era abbastanza prevedibile, almeno da un paio d'anni. Secondo me, scegliendo la Juve ha trovato il posto migliore per lavorare, l'ambiente ideale dove costruire e rilanciare".

Cosa pensa del nuovo mercato arabo?

"Per le nostre casse è un bene, una boccata d'ossigeno purissimo. Questa prima serie di acquisti mi ha fatto ripensare alla prima Cina, ma i sauditi vogliono crearsi una credibilità puntando su giocatori veri e non su calciatori ormai vicini al ritiro".