Pescara, l'azzurro Palmiero: "Manca un regista? In estate mi hanno valutato e non mi hanno ritenuto pronto"

Luca Palmiero, ex capitano della Primavera del Napoli, oggi faro del Pescara, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Al Napoli manca un regista come me? Anche se fosse, quest'estate in ritiro mi hanno valutato ed evidentemente non mi hanno ritenuto pronto. Io darò sempre il massimo, ma non faccio voli pindarici e sono concentrato solo sul Pescara. Io al Napoli? Me lo auguro, però mi sembra difficile, per non dire impossibile".