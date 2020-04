Petagna cuore d'oro: "Raccolti 500mila euro per gli ospedali, così è nata la mia raccolta fondi"

"Siamo a quasi 500.000 euro raccolti. Una cifra bellissima". Lo ha detto Andrea Petagna a La Gazzetta dello Sport riferendosi alla sua raccolta fondi che si chiama #nonlasciamoindietronessuno. "L’ho... rubata da una canzone di Jovanotti: non avremo mai valori così veri come quelli di oggi. E quando ne usciremo saremo più forti, dobbiamo prendere questo brutto presente per migliorarci e voler bene anche a coloro a cui volevamo meno bene di altri, prima. Io, appena finirà tutto, andrò ad abbracciare i miei più cari. E non solo. Un giorno ho chiamato un amico esperto di digitale e abbiamo cominciato, partendo da un’assunzione di informazioni alla Regione Lombardia. Lo slogan è appunto #nonlasciamoindietronessuno e mi ha inorgoglito sentirlo poi usare dal Presidente della Repubblica Mattarella: un onore, come l’aver raccolto finora quasi mezzo milione di euro. Duecentomila di questi sono andati al Niguarda per l’acquisto di 3 letti per la rianimazione. Poi abbiamo voluto coinvolgere le strutture di Lecco, Monza, Ascoli: non ci fermeremo".