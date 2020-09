Petagna, l'ex allenatore: "Non è una punta d'area, ma una di quelle che piace a Gattuso"

Mario Beretta, ex allenatore di Andrea Petagna al Latina e nello staff del settore giovanile del Milan quando c'era Gattuso, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è una classica punta d'area. Ha grandi qualità tecniche, tattiche, sa giocare e far giocare la squadra. A Gattuso piacciono i calciatori che vengono incontro, che hanno qualità di gioco oltre alla finalizzazione. Gli piacciono gli attaccanti che fanno il gioco dei trequartisti".