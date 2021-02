Petagna, l'ex tecnico: "E' arrivato tra lo scetticismo generale, ma sta facendo benissimo"

Leonardo Semplici, ex allenatore di Petagna alla Spal, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Petagna è arrivato a Napoli con un po' di scetticismo perché non aveva mai giocato in una big tranne che all'Atalanta, ma si è calato nel modo giusto, si è fatto trovare pronto quando Gattuso lo ha schierato, è cresciuto e sta migliorando come attaccante e non solo come rifinitore".