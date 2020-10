Petagna, l'ex tecnico Semplici: "Arrivato a Napoli tra scetticismo, crescerà tanto"

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul percorso di Andrea Petagna che proprio lui ha potuto allenare a Ferrara: "Faccio i complimenti ad Andrea, arrivato a Napoli tra un normale scetticismo. Sono convinto che saprà conquistarsi uno spazio, crescerà tanto allenandosi con grandi giocatori. Il percorso è stato particolare perché giocava già in una squadra forte come l'Atalanta, ma sotto l'aspetto realizzativo stentava prima di arrivare alla SPAL. Quest'esperienza gli è servita per migliorarsi e fare il salto di qualità. Ricordo che gli piaceva girare a largo, giocare con la squadra e per la squadra, io gli feci capire che per esaltare le sue qualità doveva giocare vicino alla porta".