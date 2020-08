Pià approva il 4-2-3-1: "E' il modulo più esaltante per l'attacco del Napoli"

Inacio Pià, ex attaccante azzurro e attualmente operatore di mercato, si è così espresso sul nuovo modulo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 4-2-3-1 è il modulo più esaltante per le qualità dei calciatori di cui dispone il Napoli in avanti. In questo modo diventerebbe un attacco molto importante. Giocando così, però, non vuol dire che va tralasciata la fase difensiva, che resta fondamentale. Bisognerebbe cambiare il centrocampo e trovare calciatori adatti a fare da elastico tra difesa e attacco. Il 4-2-3-1 fa divertire e segnare tanto, ma ci vogliono due centrocampisti capaci di reggere le due fasi, anche al livello fisico".