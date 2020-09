Pià sicuro: "Col Parma giocherà Osimhen, è costato tantissimo..."

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli col 4-3-3? Parti dalle certezze di un modulo che il Napoli ha fatto bene, con il quale si è riusciti a dare continuità lo scorso anno. Anche se il Napoli ha provato il 4-2-3-1, l'allenatore trova sicurezza in un modulo che conosce, magari a partita in corso può cambiare. Alla fine credo giocherà Osimhen, è costato tantissimo, mentre Mertens partirà dalla panchina, vedo titolari Insigne e Politano insieme al nigeriano".