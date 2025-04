Piccari: "Inter? Rischia di fare zero titoli, ma anche il Napoli è in difficoltà"

A TMW Radio ha parlato durante L'Editoriale il direttore Marco Piccari.

Più complicato vincere il campionato o la Champions per l'Inter ora?

"Il rischio che rimanga senza titoli c'è. Puoi vincere tutto e perdere tutto. Ieri a preoccupare è stato il calo evidente nella ripresa. Ma a Bologna anche si erano visti i segnali. Si è parlato tanto della rimessa laterale, ma il problema è che la squadra era in riserva. E vedremo ora come si gestirà questa spia. E' un momento difficile, ma non è che il Napoli brilli, ha anche il Napoli delle difficoltà. Contro il Monza ho visto una delle peggiori partite degli ultimi anni del Napoli. Sono due squadre in difficoltà".