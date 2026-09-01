Errore in costruzione, Del Genio: “L’uscita di Allegri a 4 in linea favorisce chi pressa”

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Paolo Del Genio ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Como, soffermandosi sulle difficoltà degli azzurri nella costruzione dal basso.

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Como, soffermandosi sulle difficoltà mostrate dalla squadra di Massimiliano Allegri nella costruzione dal basso. In particolare, il giornalista ha commentato l’azione che ha portato al secondo gol dei lariani, arrivato dopo un errore di Frank Anguissa.

Del Genio: “Costruzione scolastica che favorisce il pressing”

Proprio sulla fase di costruzione, Del Genio ha evidenziato alcune criticità già emerse durante il ritiro estivo: “Costruzione ed errore Anguissa? Già in ritiro, dopo le amichevoli, dissi delle problematiche nel costruire a 4 con i giocatori in linea. È una costruzione scolastica che favorisce il pressing avversario e mette in difficoltà l’uscita. Basta vedere tante partite anche delle big europee per sapere che molti costruiscono 3+2 o 2+3, ma in posizione centrale, e l’ampiezza viene data avanti in attacco”.