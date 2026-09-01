Sosa ai tifosi: “Già il Genoa aveva dominato, attenti a chi esalta Allegri per lecchinaggio!”

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Roberto “El Pampa” Sosa ha commentato il momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Como, criticando alcune valutazioni espresse dopo Genova.

La sconfitta contro il Como ha riacceso il dibattito sul momento del Napoli e sulle scelte di Massimiliano Allegri. Sui canali social del Processo di Biscardi è intervenuto Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante azzurro, che ha puntato il dito contro alcune delle valutazioni espresse dopo il successo all’esordio contro il Genoa e contro il modo in cui viene analizzato il mercato del club.

La critica di Sosa

Sosa ha contestato in particolare gli elogi rivolti ad Allegri dopo la prima giornata e le valutazioni sul lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, chiedendo maggiore equilibrio nei giudizi: “Ancora una volta i ricercatori di likes, gli amanti del potere. I lecchini avevano esaltato Max Allegri nella partita a Genova dopo che la squadra di Daniele De Rossi aveva dominato nei primi 60 minuti contro il Napoli, ma il Genoa davanti non ha qualità. Quelli che avevano esaltato Allegri alla prima partita, alla seconda già si nascondono senza parlare di Alisson, che parte dalla panchina, o del mancato ingresso di Vergara. Adesso se ne escono con il mercato in uscita di Manna, straordinario, ma senza parlare di quelli che sono arrivati. Il Napoli può fare una scelta, fare o non fare mercato. Il Napoli può vincere, pareggiare o perdere, ma gli amanti del potere e ricercatori di likes si nascondono sempre sotto il tappeto. Tifosi del Napoli, state attenti a chi seguire. Non vi fidate…”.